Björn Borg flyttar till Mengus Frösundavik. Bild: Mengus

Björn Borgs hk till Mengus i Frösundavik

Uthyrning Mengus har ingått hyresavtal med sportmodeföretaget Björn Borg AB om att flytta sitt huvudkontor till Frösundavik. Det sexåriga hyresavtalet omfattar 1 250 kvadratmeter och den omfattande ombyggnaden är redan igång. Inflyttning sker 1 januari 2021, men Björn Borg flyttar till tillfälliga lokaler i Frösundavik redan i sommar. Företaget, som grundades 1989, utvecklar och driver modevarumärket Björn Borg.

– Kontoret i Frösundavik är ett svårslaget all-inclusive alternativ och blir den nya basen för Björn Borgs verksamhet. Förutom kontoret om cirka 900 kvadratmeter så kommer även egen reception, konceptbutik, utställningslabb och showroom att inrymmas inom de resterande cirka 350 kvadratmeterna. Kontorsytorna med utsikt över Brunnsviken kommer att utgöra basen för Björn Borgs nya designkoncept som blir ännu starkare i deras mera publika ytor mot husets atriumgata. Frösundaviks dynamiska design och fantastiska träningsmöjligheter passar oss perfekt, säger Henrik Bunge, vd på Björn Borg AB.



Björn Borg är ett svenskt börsnoterat bolag som är ledande inom sportmode och underkläder. Koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning och försäljningen sker via konceptbutiker, licensierade återförsäljare, samt via e-handel. Björn Borg sysselsätter över 200 personer och produkterna säljs i ett 20-tal länder. På huvudkontoret i Frösundavik kommer cirka 80 anställda att arbeta.



– Frösundavik välkomnar företag med höga krav. Björn Borg har fitness som livsstil är extrema när det gäller träning, hälsa, friskvård och välmående. Vi har jobbat med deras team i ett halvår. De förstod direkt husets möjligheter till wellness. Att vi är Sveriges första Fitwel-klassade kontorshus var uppskattat, men när de fick veta att vi bestämt oss för att bygga ett nytt extremt gym intill den stora sporthallen, med bland annat ett fullt utrustat Technogym-koncept, så uppstod riktig kärlek. Snart kan Björn Borgs egna gym integreras med husets anläggning via direktaccess när de önskar. Och känner de för att bjuda in självaste legenden Björn Borg så har vi egen tennisbana utanför väggen i Kungliga Nationalstadsparken, säger Hansi Danroth, senior partner på fastighetsägaren Mengus.



– Frösundavik och den omgivande parken utgör en attraktiv arbetsplats och mötesplats för rekreation samt friluftsliv. Huset tillvaratar den unika kombinationen av arbetsplats och grönområde i ett citynära kommunikationsläge. Alla moderniseringar vi på kort tid genomfört har burit frukt. Vi har förnyat byggnaden och omvandlat den till en aktiv och pulserade fleranvändarfastighet med ett starkt servicekoncept. Många nya internationella bolag med högt ställda krav väljer nu Frösundavik för sina nya huvudkontor i Norden. SAS står idag för mindre än en tredjedel av husets hyresvärde och övriga hyresgäster svarar nu för mer än resterande två tredjedelar. Jag ser inflyttningarna som ett bevis på att Frösundaviks koncept tilltalar nya hyresgäster och vi har nu enbart typ fem procent vakans i husen, men det finns alltså fortfarande rum för ytterligare ett par företag innan det är fullt, fortsätter Danroth.



I Frösundavik sitter sedan tidigare bland andra Brunswick, Ford, Lufthansa, Merck, SAS, Shibuya, Schneider, Servier, UniCarriers och Wacker. Under den senaste tiden har, förutom nu Björn Borg, även flera andra bolag flyttat in - bland andra den amerikanska elektroniktillverkaren Dell (2 800 kvm), det japanska elektronikföretaget Toshiba (700 kvm), amerikanska IT-företaget ServiceNow (1 000 kvm), livsstilsmagasinen Plaza Group (300 kvm), byggprojektledningsföretaget Constrera (500 kvm), life science-företagen PharmaRelations (450 kvm), Accord Healthcare (240 kvm) och det österrikiska industriteknikföretaget Andritz (520 kvm) samt den svenska bildelsinnovatören Rimgard (230 kvm). Strategin att fylla på med fler dynamiska och expansiva bolag har burit frukt, och uthyrningsarean för de nya företagen uppgår till över 8 000 kvadratmeter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

