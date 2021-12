Axa köper stor nordisk logistikportfölj av NREP

Bild: Istock

Transaktioner Axa köper 515 000 kvadratmeter logistik fördelat på 20 fastigheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland av NREP.

AXA IM Alts meddelar att de har slutfört förvärvet av en portfölj av logistiktillgångar spridda över Norge, Sverige, Danmark och Finland, från NREP. Transaktionen har gjorts på uppdrag av kunder genom AXA IM Alts Real Assets-plattform. Logicenters, NREP:s logistikplattform, kommer att fortsätta att driva anläggningarna.



Portföljen på 515 000 kvadratmeter består av en kombination av övervägande moderna Grade-A last-mile och regionala logistiklager, som är nästan fullt upptagna med en attraktiv genomsnittlig hyreslängd på över sju år. 16 av fastigheterna är belägna inom den nordiska logistiktriangeln, som har en befolkning på 15 miljoner människor och drar nytta av en stark anslutning till infrastruktur. Merparten av portföljen värdemässigt (57 procent) finns i Sverige, där alla fastigheter är EPC A- eller B-klassade. Återstoden är uppdelad mellan Norge (19 procent), Danmark (13 procent) och Finland (11 procent) och erbjuder betydande utrymme för ESG-förbättringar, inklusive förbättrade EPC-klassificeringar och installation av solpaneler, i linje med AXA IM Alts åtagande att söka att genom sina investeringar påverka positiva förändringar i samhället.



Portföljen omfattar totalt 33 hyresgäster inom en mängd olika sektorer, inklusive tillverkning, fordon, kläder och e-handel. 70 procent av portföljen upptas av en blandning av inhemska och globala ensamhyresgäster av hög kvalitet, där majoriteten av dessa fastigheter fungerar som hyresgästens regionala nav. Resten består av flerhyrda enheter, som erbjuder flexibla ytor för att passa en mängd olika potentiella hyresgäster och ger långsiktiga tillgångsförvaltningsmöjligheter genom både mindre renoveringar och uthyrningsevenemang.



Norden är en av de snabbast växande e-handelsmarknaderna i Europa, med e-handelspenetration som förväntas nå 25 procent år 2024, upp från 12 procnet 2019. En knapphet på mark, ökande byggkostnader och brist i leveranskedjan begränsar pipelinen av framtida lager som kommer igenom, vilket underbygger en stark hyrestillväxt.



Denna transaktion utökar AXA IM Alts globala logistikplattform till cirka 6 miljoner kvadratmeter i tolv länder med ett totalt värde på över 7 miljarder euro, eftersom sektorn fortfarande är eftertraktad på grund av gynnsamma utbud/efterfrågan som drivs av förändringar i världsomspännande konsumtionsvanor.

– Detta är ett sällsynt tillfälle att förvärva en högkvalitativ och stor portfölj på en av Europas snabbast växande logistikmarknader där vi har en allt större övertygelse. Med sin blandning av av hyresgäster och flexibla fastigheter, erbjuder den en attraktiv blandning av dag ett inkomst och långsiktig kapitaltillväxt genom en aktiv leasing- och renoveringsstrategi. Den nordiska logistiksektorn är nu den tredje största i Europa, med ny lagerförsörjning som inte hänger med i den snabba penetrationen av e-handel. Den europeiska logistikfastighetsmarknaden mer allmänt har varit en av de framstående aktörerna under de senaste 18 månaderna, underbyggd av demografiska och tekniska trender som har accelererat som ett resultat av pandemin, med de nuvarande globala leveranskedjeproblemen och den inflationära bakgrunden ökar dess attraktionskraft, säger John O'Driscoll, Global CIO, Head of Investment, AXA IM Alts.

– Efter att ha samlat ihop den här portföljen under ett antal år är denna transaktion ett naturligt nästa steg och kommer att tillåta oss att utforska nya möjligheter inom logistiksektorn. Vi ser fram emot att dra nytta av vår lokala erfarenhet, starka hållbarhetsetos och djupa kundkännedom när vi fortsätter att driva och förbättra dessa tillgångar tillsammans med AXA IM Alts, som delar vår önskan att driva ESG-agendan framåt, säger Matthias Kettelhoit, vd för Logicenters.



CBRE har varit köprådgivare.



JLL har varit säljrådgivare.

NREP på Branschguiden

NREP is a leading Nordic Private Equity Real Estate company



NREP seek to generate superior risk-adjusted returns for institutional investors by working with focused investment strategies and hands-on active asset management in the Nordics.





NREP was established in 2005 and has since then raised eight funds and executed 180 property acquisitions and developments in the Nordic region of which 81 have been exited



Today NREP has approx. € 2.4 billion in assets under management and employs in excess of 65 dedicated professionals of which more than half make up the in-house transaction ...

Läs mer om NREP på Branschguiden