Ikea kommer få en ny planeringsstudie i Sickla, Nacka. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tar till Ikea i Sickla

Bolag Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Ikea Sverige, som öppnar en stor planeringsstudio i växande Sickla. På dryga 700 kvadratmeter erbjuds personlig service och rådgivning med fokus på kök, sovrum och förvaring. Etableringen av Ikea i Sickla är en del av Atrium Ljungbergs strategiska satsning på Sickla som destination för heminrednings- och köksintresserade.

IKEA Sveriges planeringsstudio öppnar under vintern 2021/2022 och kommer att ligga i Magasinet i Sickla. I den cirka 700 kvadratmeter stora studion kommer heminredningsspecialister finnas på plats för att hjälpa kunder att planera och beställa mer komplexa heminredningslösningar för kök, sovrum och förvaring.



– Genom närvaron i Sickla kommer vi att för första gången finnas fysiskt i de östra delarna av Storstockholm. Därmed kommer vi närmare fler stockholmare där de lever, bor och arbetar, säger Cia Fritzson Gårdnäs, regionchef på Ikea Sverige.



Ikea blir ett välkommet tillskott till Sicklas utbud av heminredning och kök. Bland övriga köksaktörer i Sickla återfinns HTH Kök, Ballingslöv, Marbodal, Puustelli, Ett vackert kök, Electrolux samt Epoq hos Elgiganten och flera andra. Tillsammans med Ikea skapar de en tydlig destination för köksintresserade i centrala och östra Stockholm.



– Vi är jätteglada att hälsa Ikea välkomna till Sickla. Vi ser redan idag att många reser till Sickla för att få inspiration och rådgivning kring just planering av kök. Det personliga mötet i kombination med den fysiska platsen och uppbyggda miljöer är något kunderna sätter stor vikt vid. Med IKEA på plats så stärks Sickla ytterligare som destination för både köksälskare och heminredningsintresserade, säger René Stephansen, Atrium Ljungbergs fastighetschef i Sickla.



Atrium Ljungberg har i 20 års tid utvecklat Sickla från ett industriområde till en levande stadsdel med en blandning av arbetsplatser, bostäder, skolor, handel, kultur och hälsa. Idag finns cirka 400 företag etablerade i Sickla och 8 000 arbetande. Fram till 2030 väntas Sickla växa med ytterligare 7 000 kontorsarbetsplatser och 1 500 bostäder, lagom till att nya tunnelbanan till Sickla planeras vara färdigbyggd. Under samma period väntas hela Nacka att växa med totalt 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser.



Hyresavtalet med Ikea Sverige är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Gate46 har agerat rådgivare till Ikea i processen.

