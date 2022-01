Atrium Ljungberg gör dubbla uthyrningar i Hagastaden. Bild: Atrium Ljungberg/Gatun

Atrium Ljungberg gör uthyrningar i Hagastaden

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med läkemedelsbolaget Immedica Pharma om drygt 1 000 kvadratmeter och med vårdbolaget GHP om drygt 400 kvadratmeter i Life City i Hagastaden. Nybyggda Life City står klart för inflytt i början av 2022 och ligger mitt i Hagastaden som utvecklas till ett av världens främsta områden för life science.

Annons

Immedica Pharma är specialicerade på nischade läkemedel mot sällsynta sjukdomar i Europa och Mellanöstern. Bolaget grundades 2018 genom förvärv av en befintlig plattform och har idag sitt huvudkontor i Stockholm. I oktober flyttar Immedica Pharma sitt kontor till nybyggda Life City.



– Vi ser verkligen fram emot helt nybyggda lokaler anpassade för vår växande organisation. Life City har en unik arkitektur och ytorna passar våra ändamål väl. Att det dessutom ligger mitt i Hagastaden med andra forskingsinstitutioner och life science-bolag som grannar är en styrka, säger Anders Edvell, vd på Immedica Pharma.



I augusti kommer GHP slå upp dörrarna till en ny specialistklinik inom urologi i Life City. GHP är en svensk vårdgivare som för närvarande bedriver 23 fokuserade specialistkliniker i Norden. Bolaget grundades 2006 och har idag drygt 750 anställda.



– Vi ser fram emot att flytta in i Life City med vår nya urologiska verksamhet. Huset, platsen och sammanhanget är helt rätt för oss, säger Terese Sandberg Head of Operational Intelligence and Communication på GHP.



Life City smygöppnade i december 2021 och bland övriga aktörer som flyttar in i huset finns Academic Work och 10X Genomics. På bottenvåningen finns konferenslokaler samt restaurang och matcafé som drivs av framgångsrika K-märkt.



Vid ett av Skandinaviens mest visuella lägen, där 200 000 människor passerar varje dag, har Life City en unik placering ovanpå E4:an precis intill några av Sveriges viktigaste aktörer inom life science; Karolinska Institutet, KTH, Nya Karolinska Solna och Stockholms universitet. Life City har hållbarhetscertifierats med BREEAM Excellent och hyresavtalen med Immedica Pharma och GHP är så kallade gröna hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.



Life City har en total uthyrbar area om cirka 27 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 110 miljoner kronor exklusive tillägg. Efter genomförda uthyrningar uppgår fastighetens ekonomiska uthyrningsgrad till 65 procent.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen