Arcona bygger Costcos första butik i Skandinavien. Bild: Costco

Arcona bygger Costcos första butik i Skandinavien

Bygg/Arkitektur Arcona har fått i uppdrag av Costco Wholesale att i Arninge, Stockholm, bygga Skandinaviens första Costco-butik. Projektet som är en utförandeentreprenad, utgör en hyresgästanpassning på 14 000 kvadratmeter som startar nu och pågår fram till oktober i år. Kontraktsvolymen är på cirka 145 miljoner kronor.

I Arninge, strax norr om Stockholm, bygger Arcona nu Costcos första etablering i Sverige. Projektet avser en omfattande lokalanpassning i en befintlig byggnad som på kort tid ska färdigställas och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. I lokalen kommer även finnas bageri, kött och chark, optiker, hörcenter, apotek samt kafeteria. Costco, som är världens tredje största detaljhandelskedja, planerar att öppna butiken under senhösten 2022.



Costco Wholesale är en varuhuskedja med en medlemsklubb, där medlemmarna ska kunna handla kvalitetsvarumärken till lägsta möjliga pris. Med hundratals varuhus och kontor över hela världen kan Costco erbjuda ett enormt utbud av varor – allt med fokus på hållbarhet och miljö.

– We are very pleased to now get started with the construction work on site. Arcona has shown great commitment and good cooperation in the initial phase of the project. It is with great excitement and pride that we are now establishing ourselves in Stockholm, säger Derek Waddington, Manager för Construction & Facilities, Costco Wholesale UK Ltd.



– För Arcona är detta ett mycket speciellt projekt som skall genomföras på rekordtid, där vi arbetar med öppna böcker tillsammans med Costco och deras projektledare Turner & Townsend. I tidigt skede engagerade vi våra strategiska installationsentreprenörer och i samband med förhandlingar om kontrakt har vi också haft möjlighet att säkerställa leveranser av material med långa leveranstider. säger Niklas Virving, avdelningschef på Arcona.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen