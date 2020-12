Alm Småa Bostad byggstartar vid Telefonplan. Bild: Alm Småa Bostad

Alm Småa byggstartar 204 bostäder vid Telefonplan

Bygg/Arkitektur Alm Småa Bostad byggstartar 204 lägenheter i The Brick, Telefonplan. Projektet Lignum ingår i den affär som Alm Småa Bostad och Svenska Nyttobostäder ingick i somras, vilken totalt omfattar cirka 4 700 enheter.

Byggstarten av Lignum innebär att Alm Småa Bostad – som är ett dotterbolag till Alm Equity – har 1 691 enheter i produktion varav 97 procent är mot förvaltningsmarknaden.



– Vi är glada att kunna meddela ännu en byggstart av fler kvadratsmarta lägenheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Lignum är det andra projektet som byggstartas från tidigare kommunicerad affär med Svenska Nyttobostäder. Projektet är också den andra etappen som byggstartas i The Brick-området och vi ser framemot att inom kort fortsätta utvecklingen i området med ytterligare byggstarter, säger Louise Eklund, affärsområdeschef, Alm Småa Bostad.



Projektet involverar flera av Alm-koncernens bolag där Alm Småa Bostad utvecklar, 2xA Entreprenad bygger och Svenska Nyttobostäder kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna. De färdigställda lägenheterna beräknas tillträdas av Svenska Nyttobostäder Q4 2023 och ge normaliserade driftnetton om cirka 25 miljoner kronor.



Alm Småa Bostad omvandlar Ericssons gamla industriområde vid Telefonplan till ett levande bostadsområde med kommersiella bottenvåningar i samtliga kvarter. Området kallas The Brick och Lignum utgör 204 av totalt cirka 1 400 bostäder. The Brick är en väl integrerad del av Stockholm, tack vare närheten till kollektivtrafik, cykelbanor och promenadstråk direkt in till Stockholm city.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

