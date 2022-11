Roger Akelius och Rutger Arnhult. Bild: Niklas Tollesson/Castellum

Akelius köpte fler aktier i Castellum under oktober

Bolag Roger Akelius och Akelius Residential Property har köpt ytterligare aktier i Castellum under oktober.

I början på oktober aviserade Castellums vd och storägare Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management att man sålt 40 miljoner aktier i Castellum till Akelius Residential Property för 115 kronor per aktie.



Enligt ägardatatjänsten Holdings senaste månadsuppdatering har Akelius under oktober köpt ytterligare drygt 2 miljoner aktier i fastighetsbolaget, vilket summerar det totala innehavet till drygt 42 miljoner aktier motsvarande 12,15 procent av kapital och röster, det skriver Nyhetsbyrån Direkt.



De senaste aktierna köptes till en viktad genomsnittlig börskurs (VWAP) om 118 kronor per aktie.



Så sent som förra veckan sa Roger Akelius, i en intervju med GP, att Castellum, som har höjt utdelningen 24 år i rad, borde slopa utdelningen vid nästa årsstämma.



Den nya storägaren passade samtidigt på att kritisera vd Rutger Arnhult som Roger Akelius anser har "lurat aktieägarna" vad gäller Castellums finansiering.



I Castellums uppdaterade ägarsiffror framgår det även att SBB:s vd Ilija Batljan under oktober sålt nära 2,2 miljoner aktier i bolaget.

Ämnen