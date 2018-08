Agneta Jacobsson lämnar Cushman & Wakefield

Publicerad den 20 Augusti 2018

Bolag Efter 25 år inom Cushman & Wakefield lämnar Agneta Jacobsson, Head of Sweden and the Nordics, företaget senare i år. Arbetet med att utse hennes efterträdare pågår.

Bild: Torbjörn Persson

Agneta Jacobsson. Agneta Jacobsson.

Agneta Jacobsson var 1993 medgrundare till den svenska verksamheten inom dåvarande DTZ och ledde från 2004 verksamheten i Sverige. Hon har sedan 2008 varit del av EMEA Leadership Team. I september 2015 fick Agneta sin nuvarande roll som Head of Sweden and the Nordics med ansvar för integrationen mellan DTZ och Cushman & Wakefield samt för att etablera och utöka Cushman & Wakefields tjänster i Sverige och Norden.



Cushman & Wakefield är nu etablerat som ett av de största globala rådgivande fastighetstjänsteföretagen i Sverige. Bolagets varumärke och tjänster har också utvidgats till resten av Norden genom exklusivt utvalda Affiliates till gagn för lokala och internationella kunder. Agneta Jacobsson har under sin tid som ansvarig för den svenska verksamheten breddat företagets tjänsteutbud genom nya affärsområden, såsom Agency Leasing och Retail Services och under hennes ledning har också affärsområdena Capital Markets, Valuation & Advisory och Occupier Services skördat många framgångar både lokalt och i Norden.



– Att etablera ett starkt Cushman & Wakefield-team i Sverige och att utveckla vårt varumärke över hela Norden har varit ett fantastiskt arbete. Jag känner nu att jag har uppnått de mål som sattes upp när jag fick denna möjlighet. Det har inte varit ett enkelt beslut, men tiden känns väl vald att överlämna till någon annan som kan fortsätta utvecklingen. Jag är oerhört stolt över vad vi tillsammans har uppnått och jag vet att teamets framgång fortsätter, säger Agneta Jacobsson.



Colin Wilson, Cushman & Wakefields Chief Executive Officer, EMEA:



– Agneta har haft en avgörande roll när det gäller att etablera Cushman & Wakefield som en ledande fastighetsrådgivare i Sverige och i att bygga ett kraftfullt team över hela Norden. Hon har också varit drivande och en förespråkare för mångfald och integrationsinitiativ under sin tid inom företaget. Vi tackar Agneta för hennes långa och lojala tjänst inom bolaget och önskar henne all lycka och framgång framöver.





Agneta Jacobsson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll fram till 1 november 2018.

