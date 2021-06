Mikael Wallner. Bild: Colliers

Active Fastighet köper industrifastighet i Skellefteå

Transaktioner Active Fastighet genomför sin första investering i Skellefteå. Bolaget förvärvar i ett JV med Frentab AB en fastighet i Hedenbyns Företagspark om cirka 24 000 kvadratmeter, med befintlig byggnad om cirka 3 800 kvadratmeter. Därutöver finns det byggrätter som möjliggör ytterligare lokalytor.

Fastigheten ligger strategiskt belägen i Hedenbyns Industriområde, med cirka 4,5 kilometer till Northvolt-fabriken. Hedenbyn är en växande knutpunkt för såväl industri, handel som för arbete och utbildning. Kommunen har som målsättning att utveckla Hedenbyns Företagspark. Det sker bland annat genom att förbättra infrastrukturen så att näringslivet ska kunna kombinera järnväg, sjöfart och vägnät på ett effektivt och hållbart sätt. Allt samman-taget så är Hedenbyns ett mycket viktigt nav för Skellefteås näringsliv, ekonomiska tillväxt och människors vardag

– Det är en strategiskt viktig affär för oss, då vi för första gången investerar i Västerbotten. Det känns otroligt stimulerande och spännande, då Skellefteå står inför en befolknings-mässig och ekonomisk tillväxt de närmsta åren säger Patrik Sarin, styrelseordförande för Active Fastighet.

– Självklart är bland annat etableringen av Northvolt en viktig faktor som har påverkat vårt intresse. Det tillsammans med all annan aktivitet i staden talar för att Skellefteå kan bli en av Sveriges främsta tillväxtzoner under 2020-talet. Vår målsättning är att följa upp med ytterligare investeringar i Västerbotten och Norrbotten under 2021/2022, säger Mikael Wallner, vd för Active Fastighet.

