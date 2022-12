Wihlborgs hyr ut till Bygningsstyrelsen. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs hyr ut 12 000 kvadratmeter i Köpenhamn

Uthyrning Wihlborgs har tecknat avtal med danska Bygningsstyrelsen om 12 000 kvadratmeter i Ejby Industrivej 41 i västra Köpenhamn. Lokalerna ska nyttjas av Rigspolitiet och tillträde äger rum den 1 januari 2023.

Fastigheten på Ejby Industrivej i Glostrup i västra Köpenhamn omfattar 50 000 kvadratmeter och har sedan 2021, då Danske Bank lämnade lokalerna, drivits vidare som ett lovande stadsutvecklingsprojekt. Nu tar Rigspolitiet över delar av lokalerna i en treårig förhyrning.



Fastigheten har direkt access till ringvägen och övriga motorvägsnätet. Kommunikationsläget kommer förbättras ytterligare när Letbanen öppnar en ny station precis intill under 2025. Detta tillsammans med goda byggrättsmöjligheter gör att utvecklingspotentialen är mycket god.

– Det är glädjande att vi får in Rigspolitiet i vår fastighet på Ejby Industrivej och att vi samtidigt utvecklar vårt samarbete med den danska staten. Avtalet med Bygningsstyrelsen innebär att vi har tid och ro till att hitta den bästa lösningen för fastigheten, som har en riktigt bra utvecklingspotential, siäger Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S.

– Ejby Industrivej har med sin placering och utformning stor potential. Vi är glada att få Rigspolitiet som hyresgäst här under tiden vi utvecklar de långsiktiga planerna för fastigheten, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

