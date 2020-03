Jörgen Lundgren lämnar Solnaberg. Bild: Solnaberg/Norrporten

Vd:n lämnar Solnaberg

Bolag Solnabergs Vd Jörgen Lundgren har meddelat styrelsen att han lämnar bolaget för annat uppdrag. Han lämnar bolaget i början av juni. Arbetet med att hitta hans efterträdare har påbörjats.

Jörgen Lundgren berättar att det varit en intressant och givande tid med bolaget. Mycket har hänt sedan januari 2019 då han tillträdde sin tjänst. Avtalet med bolagets största hyresgäst If har förlängts till 2031 i samband med en större hyresgästanpassning. Bolaget har refinansierats under en tid då finansieringsvillkoren var gynnsamma; bolagets krediter är nu bundna avseende såväl ränta som kapital i närmare tre år till bra villkor. Bolaget står starkt finansiellt med mycket solida hyresgäster, vilket är speciellt viktigt i den utmanande miljö som alla befinner sig i nu.

– Vi tackar Jörgen för hans insatser i bolaget. Jörgen har under sin tid i bolaget lett ett viktigt förändringsarbete som givit ett mycket bra resultat. Bolaget står nu starkt rustat för framtiden. Styrelsen tycker att det är tråkigt att Jörgen väljer att lämna bolaget samtidigt som styrelsen lyckönskar honom i det nya uppdrag han går till, säger styrelseordförande Pontus Kågerman.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen