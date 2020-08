Bild: Diös

Välkända varumärken till Diös pop up-koncept

Handel I början av juni öppnades det moderna paketombudet PickPackPost upp i Kärnan galleria i centrala Östersund. I samband med PickPackPost etablering i stan, lanserades underkonceptet PopUp Market, en plats där företag erbjuds tillfälliga etableringar under en tidsbegränsad period. Nu fylls Popup-ytorna med välkända varumärken som NA-KD, Dry Lake och Rut & Circle från retailbolaget Nordic Retails & Sports (NRS). Premiär beräknas i PickPackPost lokaler på Kyrkgatan 7 augusti.

Diös egna koncept PopUp Market är ett underkoncept till det moderna paketombudet PickPackPost. PopUp Market erbjuder företag att visa upp och/eller sälja sina produkter eller tjänster på en attraktiv yta mitt i city under en tidsbegränsad period. Nordic Retails & Sports kommer nu att fylla PopUp Market i Östersund med välkända varumärken som NA-KD, Dry Lake och Rut & Circle inledningsvis.



– Det känns fantastiskt roligt att PickPackPost underkoncept PopUp Market växer. NRS har redan fyllt PopUp Market i Sundsvall med spännande varumärken och att vi nu kommer erbjuda detsamma i Östersund känns riktigt roligt. På så sätt stärker vi stadens utbud som i sin tur kommer bidra till en levande stadskärna. Vi ser nu fram emot fler spännande samarbeten med aktörer som vill in och visa sina produkter och varumärken på en tillfällig fysisk plats, säger Andreas Eriksson, affärsutvecklare, Diös.



– Vi tror på vår satsning tillsammans med Diös och upplever att det finns en efterfrågan på produkterna. Östersund blir vår tredje butik under konceptet Nordic Outlets. Här presenterar vi aktuella varor till väldigt bra priser. Tidigare öppningar i Sundsvall och Drottninggatan i Stockholm har överträffat våra förväntningar, säger Josef Smedman, grundare, Nordic Retail & Sports.

