Stockholm. Bild: Istock

Teoge hyr ut tre kontorsplan

Uthyrning Savills har varit rådgivare till Teoge och Gillesvik Fastigheter vid uthyrningen av tre kontorsplan i fastigheten på Kungsgatan 71. De nya hyresgästerna är Borevision, Alla BRF samt Boulder.

Annons

– Länge har det diskuterats om hur framtidens kontor ska utformas och nu har man landat i att kontoret kommer fortsätta att utgöra en viktig plats för möten, kreativitet och samarbeten. Nu när pandemirestriktionerna har släppts, ser vi en hög efterfrågan på kontorslokaler i bra lägen i City. Vi upplever att det är många företag som vill välkomna tillbaka personalen och skapa en teamkänsla i en kontorsgemenskap som bidrar till kreativitet. Läge och utformning är viktiga faktorer som samverkar väl på Kungsgatan 71, säger Jessica Gräsberg, Head of Agency på Savills.

– Det är moderna och fräscha lokaler i en bra fastighet i innerstan men vi blev ändå överraskade av det stora intresset, särskilt då vi sett att många företag valt att avvakta större beslut som en kontorsflytt under pandemin. Vi har tack vare Savills effektiva uthyrningsteam på kort tid kunnat teckna avtal med tre långsiktiga hyresgäster med en profil som passar väl in med övriga företag i fastigheten, säger Christian Thorén, Teoge.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen