Tallskog efterträder Böckert hos Fastpartner

Publicerad den 5 December 2018

tweet

Karriär Jenny Tallskog tillträder tjänsten som regionchef i region 2 (norra och södra Stockholm samt Lidingö och Norrköping) hos Fastpartner. Hon efterträder Johan Böckert som valt att gå vidare efter 13 år i koncernen.

Jenny Tallskog har tidigare varit anställd på Fastpartner som förvaltare och områdeschef. Andra anställningar inom fastighetsbranschen har bland annat varit hos Newsec Asset Management, KLP Fastigheter och DTZ (C&W). Jenny Tallskog är 40 år och utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Hon börjar sin anställning hos Fastpartner i januari 2019.



– Johan Böckert har varit en av de medarbetare som i hög grad bidragit till Fastpartners framgångar under de många år som bolaget har expanderat och varit lyckosamt på fastighetsmarknaden. Vad som utmärker Johan är hans lojalitet gentemot bolaget och hans förmåga att på ett bra sätt hitta affärsmöjligheter. När han nu väljer nya utmaningar kan vi inte göra annat än att tacka för det som varit och önska honom lycka till i framtiden. Vi är samtidigt väldigt nöjda över att kunna knyta Jenny med hennes kompetens till oss, säger Svante Hedström, fastighetschef på Fastpartner.



Under våren tillträdde Andreas von Hedenberg som affärsutvecklingschef. Rollen som affärsutvecklingschef är ny inom Fastpartner och kommer främst fokuseras kring transaktioner och utveckling av större projekt inom det befintliga fastighetsbeståndet. Sedan den 1 december är han även en del av koncernledningen. Han kommer närmast från M2 Asset Management AB där han arbetade som affärsutvecklare.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, including offices, industrial, storage/logistic, retail, center, public & commercial services and care facilities. Besides Stockholm,...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden