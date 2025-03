Bild: Istock

Tagehus blir ny ägare i Besqab

Ekonomi/Finansiering Tagehus går in som ny aktieägare i Besqab genom förvärv av 1,5 miljoner stamaktier från en grupp av befintliga aktieägare.

Tagehus är en familjeägd investerare med ett långsiktigt ägarperspektiv och tydlig närvaro i fastighetsbranschen genom ägande i noterade bolag. Investeringen i Besqab omfattar 1,5 miljoner stamaktier i Besqab AB. Säljare är en grupp av bolagets grundare.



Per Rutegård, styrelseordförande i Besqab säger:

– Det är nästan på dagen ett år sedan Aros Bostad och Besqab gick samman för att bilda en ny ledande bostadsutvecklare i Storstockholm och Uppsala. Vi är i dag starkare positionerade än någonsin att driva lönsam tillväxt i linje med vår strategi och är glada över att i det läget kunna välkomna Tagehus som en ny, välrenommerad och kunnig ägare till Besqab. Vi har en historia av starka privata och institutionella ägare och ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa med Tagehus ombord.



Certified Adviser för Besqab AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ).



Samtidigt så meddelas att Per Rutegård har den 15 mars sålt 43 493 B-preferensaktier i Besqab. Aktierna såldes till kursen 83,70 kronor per aktie, en affär på 3,6 miljoner kronor. Affären gjordes utanför handelsplats. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Han hade ett ägande på 4,33 procent av kapitalet och 4,72 procent av rösterna i Besqab.



Olle Nordström har den 14 mars genom bolaget Skirner köpt 79 462 B-preferensaktier i Besqab där han är storägare och styrelseledamot. Aktierna köptes till kursen 83,70 kronor per aktie, en affär på 6,65 miljoner kronor. Familjen Nordström hade tidigare ett ägande på 16,58 procent av kapitalet och 17,21 procent av rösterna i Besqab, enligt ägartjänsten Holdings.

