Johan Signer och Mikael Lundström.

Svefa förvärvar Set Up

Bolag Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning inom hyresgästrådgivning och strategiskt affärsstöd genom Svefa Partners förvärv av Set Up. Set Up erbjuder specialistkompetens inom rådgivning, projektledning och säkerhet. Målet med förvärvet är att bli den marknadsledande aktören inom hyresgästrådgivning och projektledning. Svefa Partners ägs av Broviken tillsammans med ledning och medarbetare inom Svefa, Set Up och Värderingsdata.

Mikael Lundström. Johan Signer.

Set Up har sedan starten 2010 haft en snabb tillväxt. De har bland annat fått utmärkelsen Di Gasell fyra år i rad. Bolaget har cirka 40 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Set Up har kunder både inom offentlig och privat sektor och har de senaste åren varit rådgivare och projektledare i Sveriges största kommersiella kontorsprojekt.



– Set Up är ett mycket välskött bolag med stor potential, mycket kompetenta och erfarna medarbetare som kommer att passa bra in i vår struktur. De är ett bra tillskott till och en viktig pusselbit i Svefa och Brovikens offensiva tillväxtsatsning. Tillsammans kommer Svefa och Set Up’s erbjudande att vara väldigt starkt och attraktivt, säger Mikael Lundström, vd och koncernchef Svefa.



– Vi är väldigt glada över partnerskapet med Svefa och ser mycket fram emot vår fortsatta tillväxtresa tillsammans. Med Svefa Partners och Broviken som nya ägare till Set Up får vi rätt förutsättningar för att ta nästa steg och fortsätta att utvecklas, säger Johan Signer, vd Set Up.

Ämnen