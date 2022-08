Magnus Andersson och Joakim Alm. Bild: Aros Bostad och Axel Ohlsson

Strukturaffären mellan ALM Equity och Aros Bostad i hamn

Transaktioner ALM Equity har tecknat avtal om att avyttra cirka 1 500 byggrätter till Aros Bostadsutveckling mot betalning av en kombination av stamaktier, preferensaktier och konvertibler som motsvarar en ägarandel om cirka 35 procent i Aros Bostad.

Transaktionen är ett steg i ALM Equitys strategi att bli en renodlad bolagsutvecklare inom fastighetssektorn. Genom att omvandla värdet av byggrätterna till ägarandelar i ett noterat bolag, synliggörs värden om cirka 400 miljoner kronor, baserat på överenskomna emissionskurser. ALM Equitys byggrättsportfölj kompletterar Aros Bostads befintliga byggrättsportfölj både avseende geografi och produkt och omfattar drygt 30 projektmöjligheter i Stockholmsområdet. Den kvarvarande projektutvecklingsverksamheten inom ALM Equity som drivs i egen regi kommer ha drygt 5 000 byggrätter med en framtida omsättning på cirka 10 miljarder kronor. Fokus ligger att växa denna affär vidare inom större stadsutvecklingsprojekt.



Avtalet är villkorat av stämmobeslut i Aros Bostad och godkännande av finansiärer. Tillträde är planerat under andra halvåret 2022. Ett fåtal projekt tillträds senare vartefter förutsättningarna att överlåta dessa har uppfyllts. Betalning sker i två steg, genom apportemission av 9 942 470 stamaktier till en kurs om 60 kronor per aktie motsvarande cirka 17 procent av aktiekapitalet och apportemission av 2 953 161 preferensaktier till en kurs om 86 kronor per preferensaktie samt konvertibler som ska växlas till aktier under 2023/24 i samband med beräknat tillträde. I syfte att förbättra likviditeten i Aros Bostads aktie har ALM Equity förbundit sig till att verka för en ägarspridning för att öka handel och förbättra likviditeten i aktiemarknaden.

– Överenskommelsen med Aros skapar ytterligare ett noterat innehav i ALM Equitys bolagsbyggande. Aros Bostad har historiskt varit framgångsrika och kompletterat med byggrättsportföljen som tillförs och med ALM Equity som aktiv ägare så är förutsättningarna goda för fortsatt värdetillväxt. Vi ser fram emot att vara en engagerad och ansvarsfull ägare som bidrar till att utveckla och växa Aros Bostad ytterligare, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity

– Vi är väldigt glada över förvärvet av 1 500 byggrätter i attraktiva lägen, vilket är helt i linje med affärsplanens mål om en bredare geografi. Aros Bostad har genomfört en kraftig expansion under de senaste åren och ambitionen är att fortsätta vår tillväxtresa med bibehållet starkt resultat, nu utifrån positionen som en av Storstockholms största bostadsutvecklare. Vi ser fram emot att få välkomna både nya kompetenta medarbetare och en ny kunnig storägare till vår verksamhet, säger Magnus Andersson, vd för Aros Bostad.



Catella Corporate Finance har agerat rådgivare i transaktionen för båda parter. Wigge & Partner har varit ALM Equitys legala rådgivare.

