Storägare köper fler aktier i Annehem

Bolag Storägaren Ekhaga Utveckling har den 1-2 augusti köpt ytterligare 18 457 B-aktier i fastighetsbolaget Annehem, det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Aktierna köptes till kursen 29,99 kronor per aktie, en affär på 553 472 kronor.



Ekhaga Utveckling köpte även aktier i Annehem vid flera tillfällen i slutet av juli. Den 25 juli köpte man 30 945 B-aktier till kursen 28,85 kronor per aktie, en affär på 892 763 kronor och den 26-27 juli följde man upp det genom att köpa ytterligare 70 953 B-aktier, då till kursen 29,48 kronor per aktie, en affär på cirka 2,1 miljoner kronor.



Göran Grosskopf som är styrelseordförande och Pia Andersson som är styrelseledamot i Annehem är närstående Ekhaga Utveckling, som är bolagets största ägare. Den sista juni ägde de 21,2 procent av kapitalet enligt Q2-rapporten.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

