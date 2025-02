En tidigare visionsbild av Bromma Parkstad. Bild: Dinelljohansson AB

Start för planerna – tunnelbana till Bromma parkstad

Bygg/Arkitektur Nu går planeringen av tunnelbanan till Bromma parkstad in i nästa fas.

I slutet av februari kommer trafiknämnden besluta om att inleda arbetet med en lokaliseringsutredning för tunnelbanedragning till Bromma parkstad.

– Vi har från politiskt håll pekat ut att kollektivtrafiken behöver planeras i takt med kommunernas bostadsplanering. Att planera ny tunnelbana tar lång tid, och Stockholm Stad har aviserat att de nu inleder arbetet med att planera för en ny stadsdel på Bromma flygplats, säger Anton Fendert (MP) trafikregionråd.



I budget för 2025 beslutade Mittenkoalitionen att en så kallad lokaliseringsutredning skulle göras för tunnelbana till Bromma parkstad. Det är uppenbart att det kommer finnas ett behov av kapacitetsstark kollektivtrafik till det som idag är Bromma flygplats när Bromma flygplats ska bebyggas med bostäder.



Lokaliseringsutredningen kommer att presentera underlag för att välja mellan korridorer där en ny tunnelbana kan dras, som en förutsättning för framtida planering. Ett första samråd planeras under hösten 2025, med syfte att samla in idéer och information samt ett samråd om alternativa korridorer under våren år 2026.

