SLP hyr ut resterande del i nybyggd fastighet i Helsingborg

Uthyrning SLP har hyrt ut cirka 1 560 kvadratmeter i Fastigheten Fasetten 3 till Interket AB, som producerar etiketter för olika typer av märkning. Fastigheten som nyligen färdigställdes, är belägen på Väla Södra i Helsingborg.

I samband med att SLP förvärvade marken av Helsingborgs Stad för att uppföra en modern logistikfastighet tecknades hyresavtal med Lidalco, som redan har flyttat in och alltså snart får en granne i fastigheten.

– Vi såg en potential och en efterfrågan på lokaler på Väla Södra och valde att bygga en del av fastigheten på spekulation. Vi är glada över att fastigheten nu är fullt uthyrd. Genom uthyrningen visar vi ännu en gång SLP:s förmåga att driva utveckling av nybyggnadsprojekt i Helsingborg, säger Peter Strand som är vd i SLP.



Interket har tecknat ett 7,5-årigt hyresavtal med SLP och kommer att flytta in i lokalerna under våren 2022.

– För att säkerställa framtida tillväxt samt bli ännu bättre på att tillgodose marknadens krav på korta ledtider så satsar vi på att effektivisera våra processflöden. I våra nya och anpassade lokaler kommer vi också att bli ännu mer flexibla. Vi ser fram emot att flytta in hos SLP som har varit lyhörda och lösningsorienterade i uthyrningsprocessen, kommenterar Stefan Gustafsson som är vd i Interket.

