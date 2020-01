Niklas Andersson. Bild: Sizes

Sizes tar in nya ägare

Bolag Bland andra Bygg-Fast, Keith Olsson och Per-Olof Andersson går in som nya ägare i Sizes, som genomför en nyemission som tillför bolaget 56 miljoner kronor.

Efter genomförd nyemission växlar industriella flerbostadshustillverkaren Sizes upp sina expansionsplaner ytterligare för att fullt ut möjliggöra de ramavtal som tecknats under 2019 och möta rådande efterfrågan. Nyemissionen om 56 miljoner kronor möjliggör Sizes utveckling av en automatiserad produktionsprocess och därmed ytterligare ökning av produktionskapaciteten.



– Att vi nu genomför en nyemission för fortsatt expansion och en breddad ägarbas visar att Sizes har en given position på marknaden för industriell byggnation av flerbostadslägenheter. Intresset för nyemissionen har varit stort vilket inte bara pekar på Sizes styrka utan även att vi på allvar utmanar det traditionella byggandet, säger Niklas Andersson, vd och styrelseordförande i Sizes.



Bland de nya ägarna återfinns storägarna i västkustbaserade Bygg-Fast AB, Keith Olsson och Per-Olof Andersson, samt ytterligare ett antal investerare. Därtill deltog huvudägaren We Are Tomorrow Holding AB samt ytterligare sex tidigare delägare i nyemissionen om sammantaget 10 miljoner kronor.



– Vi är verkligen glada över att våra befintliga ägare visar kontinuerligt stöd och att vi kan attrahera nya bra investerare. Sizes är i en mycket expansiv fas tack vare att vi erhållit ett starkt förtroende från våra kunder genom att möta deras högt ställda krav. Vi ser med tillförsikt fram emot det nya året och är övertygade om att vi nu flyttar fram våra marknadspositioner ytterligare, säger Niklas Andersson, vd och styrelseordförande i Sizes.



Arctic Securities agerade finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

- Nicklas Tollesson

