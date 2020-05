Oskar Nielsen, COO på Sellpy, framför den nya lokalen. Bild: Prologis

Sellpy ökar hos Prologis

Uthyrning E-handelsföretaget Sellpy expanderar med ytterligare 10 000 kvadratmeter till verksamheten. Det innebär att lagerutrymmet mer än fördubblas. Den nybyggda lokalen ligger i Rosersberg utanför Stockholm och har byggts och förvaltas av Prologis, som är specialiserade på logistikfastigheter. Lokalerna kommer att användas för att skala upp Sellpys snabbt expanderande verksamhet med starkt fokus på hållbarhet. Bolaget siktar på att nyanställa cirka 80 personer under året.

Totalt omfattar den nya fastigheten över 10 000 kvadratmeter inklusive kontor och entresollager.

– Efterfrågan har växt snabbt och kraven på mer yta har funnits ett tag, säger Oskar Nielsen, COO och en av grundarna av Sellpy. I Rosersberg kommer alla varor som ska säljas att packas, lagras och distribueras. Nära 8 miljoner varor per år ska kunna hanteras, vilket ställer höga krav på logistik och struktur. Den här fastigheten hade både rätt storlek, ett mycket bra strategiskt läge och Prologis gav oss också stora möjligheter att påverka utformningen.



Tanken var att utveckla något mer än bara ett vanligt lager.

– Vi ville skapa en trivsam och bra arbetsplats ur alla perspektiv där arbetsmiljön i sin helhet ska nå upp till en hög standard. Det handlar om allt från god ventilation, bra belysning och sociala ytor till personalen.



Sellpys starka miljöprofil gör att kravet på hållbarhet sker på många plan. Inte bara att produkterna får ett nytt liv som sparat omkring 9 miljarder liter vatten och 20 000 ton koldioxid sedan starten 2014. Det var även viktigt att den nya fastigheten levde upp till högt ställda hållbarhetskrav. Även Prologis som bolag har en stark hållbarhetsprofil. De är listade på den prestigefyllda Global 100-listan och är därmed ett av de 100 mest hållbara företagen i världen.

– Det är väldigt viktigt för oss att jobba med företag med en tydlig hållbarhetsprofil och det tycker vi Prologis verkligen lever upp till, berättar Oskar Nielsen.



Fastigheten är byggd enligt standarden BREEAM "very good", en certifiering som tar in hållbarhet ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Den har också energisnål och ljusstark LED-belysning för både god arbetsmiljö och energibesparingar. Utöver det kommer fastigheten också att utrustas med en solcellsanläggning som kan generera upp till 150 000 kWh per år, motsvarande årsförbrukningen för mer än sex normalstora villor.



Fastigheten har en strategisk placering bara några få minuter från Arlanda flygplats och cirka 30 minuter från centrala Stockholm, vilket optimerar transportekonomin och möjlighet för personalen att ta sig med lokaltrafik till och från arbetsplatsen.

– Placeringen hade stor betydelse då vi strävar efter hållbarhet även för transporterna. Exempelvis genom att kombinera upphämtning av varor som ska säljas med leveranser av det som sålts.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

