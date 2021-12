Ulrika Carlsson, Jakob Hägg och Helena Nyberg ansluter till RSD. Bild: RSD

RSD rekryterar trio

Karriär RSD förstärker organisationen med tre personer: Ulrika Carlsson, Helena Nyberg och Jakob Hägg.

Ulrika Carlsson har lång erfarenhet av strategisk rådgivning och ledning i olika roller inom fastighetsutveckling, detaljhandel och besöksnäring. Hon har tidigare varit vd för ett av Sveriges största köpcentrum, Nordstan, regionchef för Jernhusen i Göteborg och haft ett antal olika roller inom Svenska Mässan i Göteborg. Som seniorkonsult kommer hon stärka företaget inom hela företagets kompetensbredd, med allt från analys och konceptutveckling till tillgångsförvaltning. Hon kommer att vara placerad i Göteborg men verka över hela landet.



Helena Nyberg är centrumledare i Galleria Kvarnen i Mjölby och Floor Manager i Tyresö Centrum utanför Stockholm. Helena har lång erfarenhet av att driva butik, både fysisk butik och e-handel, och var innan hon började på RSD bland annat anlitad som centrumutvecklare i Mjölby. Hon har därtill en examen i formgivning. Hon utgår från Mjölby.



Jakob Hägg har en kandidatexamen från Chalmers och programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnad. Hans examensarbete Från sinande pulsåder till flödande stadsliv - En stråkanalys av Kungsgatan i Göteborg fick stort genomslag inom samverkansorganisationen Innerstaden och berörda fastighetsägare på Kungsgatan i Göteborg. Jakob Hägg har tidigare bland annat arbetat som säljare i handeln och inom fastighetsskötsel och förvaltning.

Som juniorkonsult kommer han att verka inom hela företagets kompetensbredd, från analys till tillgångsförvaltning och uthyrning.



– Jag ska inte sticka under stol med att RSD har haft en utmaning under pandemin men vi har gått stärkta ur den. Med många pågående uppdrag och ett flertal på väg in tar vi nu klivet och ökar upp personalstyrkan. Det är med stor glädje vi hälsar såväl Ulrika med sin enorma erfarenhet från besöksnäring och handel som Helena med bakgrund i centrumledning och stadskärneutveckling och Jacob som kommer direkt från Chalmers full av driv och nyfikenhet till oss, säger Anna Wikerman, vd, RSD.



Jakob Hägg och Helena Nyberg började hos RSD under hösten 2021 och Ulrika Carlsson ansluter i början på 2022.

