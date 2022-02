Prologis nysatsar i Borås genom stort förvärv. Bild: Prologis

Prologis nysatsar i Borås genom stort förvärv

Transaktioner Prologis tillkännager ett förvärv av 21 970 kvadratmeter logistikyta utanför Borås. Den moderna fastigheten Borås DC2 är uppförd 2019 och säljs av Fristads Viared Fastighets AB i en sale and leaseback-transaktion.

Förvärvet av DC2-fastigheten innebär att Prologis åter etablerar sig i Borås, ett centralt beläget expansivt och strategiskt logistikområde i nära anslutning till såväl motorväg E40 som Göteborgs hamn och Landvetters flygplats. Staden är även hem till flera av Sveriges mest tongivande aktörer på e-handelsmarknaden: historiskt sett har 25 procent av all e-handel i Sverige levererats från Borås.

– Den här affären gör det möjligt för oss att förvärva en förstklassig anläggning i en av Sveriges mest etablerade logistikregioner. Förvärvet ligger i linje med våra ambitioner om en fortsatt expansion på landets mest strategiska platser – där våra kunder kan bedriva verksamhet i hållbara, moderna fastigheter med god tillgänglighet till hela Norden. Med det här förvärvet tar vi första steget i en viktig och långsiktig återetablering i Boråsområdet, säger Gunnar Gillholm, VP Country Manager, Prologis Nordics.



Borås DC2 uppfördes 2019 och är utrustad med modern teknik i linje med Prologis byggstandard och hållbarhetsambitioner. Logistikytan omfattar totalt 21 970 kvadratmeter, har 11,7 meter fri höjd samt 20 000 kilo per kvadratmeter i maximal golvbelastning. Fastigheten är även utrustad med LED-belysning och sprinklersystem.



Säljare i sale and leaseback-transaktionen är fastighetsbolaget Fristads Viared Fastighets AB. Hyresgäst är Fristads AB, Sveriges största tillverkare av arbetskläder. Fristads AB är del Hultafors Group AB som designar, tillverkar och distribuerar professionella arbetskläder under flera varumärken i Europa och Nordamerika.

– Prologis har varit en lyhörd och affärsmässig partner genom hela försäljningsprocessen. De erbjuder långsiktig stabilitet och professionell fastighetsförvaltning, vilket utgjorde avgörande faktorer för att valet föll på dem som köpare i det här fallet, säger Jens Eriksson, CFO, Hultafors Group AB.



Anders Hulse, Managing Director på Fristads, fyller i.

– Fristads ser fram emot att, med hjälp av Prologis mångåriga erfarenhet av fastighetsförvaltning, fortsätta att utveckla fastigheten som kombinerar huvudkontor och centrallager i världsklass. Vi gläder oss åt detta fortsatta samarbete, säger Anders Hulse.



I affären har Prologis rådgivits av DLA Piper och CBRE. Fristads Viared Fastighets AB har biståtts av Vinge och A&P.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

