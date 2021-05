Peter Bergquist och Per Svensson. Bild: Croisette

Peter Bergquist tar steg upp på Crosiette – blir vice vd och delägare

Bolag Peter Bergquist utses till vice koncernchef för Croisette Real Estate Partner och blir delägare i moderbolaget Croisette.

Peter Bergquist har arbetat på Croisette sedan bolaget grundades. Där har han som Head of Leasing byggt upp bolagets uthyrningsverksamhet. Nu tar han steget upp i bolaget och blir ny vice vd för Croisette Real Estate Partners och delägare i moderbolaget Croisette.

– Peter och jag träffades av en ren slump och jag är evigt tacksam för att vi träffades där vi träffades, när vi träffades. Peter har uppvisat en orimligt god egenskap rörande dels att genomföra imponerande affärer, men dessutom att bygga team som också gör detsamma. Jag är evigt tacksam för Peter både som person, vän samt kollega och ser fram emot att vidareutveckla koncernen för en lång framtid tillsammans, säger Per Svensson, vd och grundare av Croisette Real Estate Partner.

– Jag är oerhört tacksam för förtroendet från start och nu hedrad för möjligheten att få fortsätta utvecklas tillsammans med Croisette. Att dessutom få göra det tillsammans med personer som står en mycket nära är få förunnat. Ser framemot vår gemensamma resa och mål om att bli världens största fastighetsrådgivare, säger Peter Bergqvist, vice koncernchef och Head of Leasing på Croisette Real Estate Partner.



Croisette AB, moderbolaget i koncernen kontrolleras fortsatt av vd:n Per Svensson. Till skaran av minoritetsägare hör nu Jacob Karlsson AB, Erik Selin Fastigheter AB samt Peter Bergquist.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen