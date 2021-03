Padel-nykomlingen Racqet öppnar sin första fysiska butik i Mall of Scandinavia. Bild: Mall of Scandinavia

Padel-nykomling öppnar första fysiska butiken i Mall of Scandinavia

Uthyrning Lördagen den 13 mars öppnar Racqet sin allra första fysiska butik. Butiken kommer att erbjuda all typ av utrustning för padel och andra racketsporter med fokus på noga utvalda och ledande varumärken inom respektive kategori. Etableringen i Mall of Scandinavia kommer lägligt med tanke på köpcentrumets storsatsning på padelanläggningen som just nu byggs på taket och öppnar i sommar.

Sporten padel har under de senaste åren vuxit sig allt starkare och nyligen tillkännagavs ytterligare detaljer kring bygget av padelanläggningen som just nu pågår för fullt på taket av Westfield Mall of Scandinavia. Nu presenterar köpcentrumet nästa satsning inom padelkategorin, genom att addera varumärket Racqet till butiksportföljen.

– Westfield Mall of Scandinavia har ett brett och köpstarkt kundunderlag inom sport och livsstil och vi ser nu mycket fram emot att välkomna Racqet till oss. Med tanke på att vår padelanläggning öppnar i sommar ligger Racqet-etableringen helt rätt i tiden och vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda våra kunder en komplett upplevelse, säger Sofia Rundström, centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.

– Som ett komplement till racqet.com har vi hittat ett starkt butikskoncept som verkligen kommunicerar varumärket Racqet på ett sätt som sticker ut med mycket energi och attityd. Vi vill bidra till den växande padelcommuniten och butiken i Mall of Scandinavia blir ett hem för padelälskare och ett sätt för oss att lära känna målgruppen bättre, säger Magnus Månsson, vd Thevea Brands Group.



Bakom Racqet står Thevea Brands Group, ett multibrandbolag inom sport och outdoor där bland annat även varumärket Tretorn Sweden återfinns i portföljen. Racqets ambition är att bli norra Europas mest rekommenderade och guidande e-handel inom racketsport och livsstil, såväl på som utanför planen. Den nya butiken blir drygt 100 kvadratmeter stor och öppnar lördagen den 13 mars.

