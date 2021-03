Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties

Oscar Properties köper i Katrineholm och Falköping

Transaktioner Oscar Properties har tecknat avtal om att förvärva två fastigheter i Katrineholm och Falköping. Förvärven finansieras genom en riktad emission om 25 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträdet. Driftnettot uppgår till cirka 10 miljoner kronor med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 150 miljoner kronor.

Fastigheterna är Stalaktiten 4 i Falköping och Mejeriet 12 i Katrineholm. Säljare är Jakob Johanssons bolag Maelir AB.



Fastigheterna är fullt uthyrda till en, respektive två, hyresgäster, och inrymmer tillsammans en uthyrbar area om 22 000 kvadratmeter. Hyresavtalen är "double- och triple net", med en genomsnittlig avtalslängd på motsvarande 3,3 år. Tillträde sker under andra kvartalet 2021.



– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva två attraktiva fastigheter. Förvärven är ett led i vår nya inriktning där vi under kommande år även kommer att tillträda ett antal ytterligare fastigheter i olika delar av Sverige. Detta förvärv ligger i linje med vår strategi att skapa stabila kassaflöden, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.



Oscar Properties kommer löpande under 2021 att tillträda fastigheter i Helsingborg, Älvsjö, Västberga, Rotebro, Falköping och Katrineholm till ett marknadsvärde om motsvarande 1 640 miljoner kronor. Dessa har ett gemensamt driftnetto uppgående till 100 miljoner kronor. Förvärven förväntas öka den årliga intjäningen med cirka 67 miljoner kronor.

