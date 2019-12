Medborgarhuset. Bild: Nyréns arkitektkontor

Nya uthyrningar i Medborgarhuset

Uthyrning Flera nya hyresgäster är klara för inflyttning i Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm.

CBRE har sedan hösten 2018 varit anlitade av Stockholms Stad för att jobba med uthyrningen av både kontors- och restauranglokaler i Medborgarhuset. Nu har stor del av ytorna hyrts ut.

– Intresset för lokalerna har varit stort och vi är väldigt nöjda med mixen av de olika hyresgästerna. Vi ser fram emot det färdiga resultatet och öppningen av restaurangerna under 2020/2021, säger Nina de Besche, uthyrningsansvarig på CBRE.



Nya kontorshyresgäster blir reklambyrån Garbergs, IT-företaget RG19, Assistans för dig som erbjuder personlig assistans och Stockholms Katolska Stift. En spännande mix av restauranger kommer att slå upp dörrarna under 2020/2021 – Restaurangerna Olivia, Hawaii Poké, Meze Fabriken samt The Public Medis. Hyresgäster som flyttar tillbaka till huset efter renoveringen blir Sensus studieförbund och Pizza Hut.

