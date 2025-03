Fastigheten Ångbåtsbron i Malmö Bild: Executive Property

Ny uthyrning i historiska fastigheten

Uthyrning Executive Property har tecknat hyresavtal med Pragati AB i kontorsfastigheten Ångbåtsbron i Malmö.

Executive Property är ett väletablerat, familjeägt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar i första hand kommersiella fastigheter främst i Öresundsregionen. Pragati, som erbjuder konsulttjänster inom ekonomi- och lönehantering för mindre och medelstora företag, flyttar hösten 2025 till nya kontorslokaler på Ångbåtsbron i Malmö. Pragati arbetar som en aktiv partner till företag inom ekonomi och lönehantering. De hanterar allt från redovisning till ekonomistyrning i form av Ekonomichef eller CFO på konsultbasis.

– Vi ville hitta en ny lokal som kombinerar funktionalitet, hög trivselfaktor och närhet till tåg och buss-förbindelser. Ångbåtsbron uppfyllde alla kriterier och vi ser fram emot att flytta in under hösten, säger Sofia Brantmark, vd Pragati AB



Ångbåtsbron är en välkänd och historisk kontorsfastighet med anor från 1930-talet. Fastigheten har ett direkt havsläge med flera balkonger och terrasser och ligger enbart några minuters promenad från Malmö C, i Malmös mest spännande utvecklingsområde Nyhamnen. Ångbåtsbron är hållbarhetscertifierad enligt Breeam In Use, Very Good, och erbjuder en välkomnande entré med cykellounge och tillhörande dusch- och omklädningsrum. Några hyresgäster i fastigheten är Knightec, Kährs, NE och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

– Sedan vi tog över fastigheten 2020 har vi gjort flera moderniseringar med bland annat en ny ljus och genomgående entré till fastigheten samt nytt kontor och eventcenter till Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Nu ser vi fram emot att fortsätta utvecklingen av fastigheten genom framför allt Pragatis helt nya kontor men även den nya cykelloungen med koppling till huvudentrén och ny utbyggnad av fastighetens entréplan med underbar utsikt mot havet, Jessica Andersson, uthyrningsansvarig på Executive Property.

