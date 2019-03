NREP utser ny Sverigechef

Publicerad den 12 Mars 2019

Rickard S Dahlberg och Stefan Wallander.

Bolag NREP utser Stefan Wallander till ny Sverigechef. Han ersätter medgrundaren Rickard S Dahlberg, som blir kvar inom bolaget.

Stefan Wallander rekryterades till NREP 2016. Nu tar han klivet upp och blir ny Sverigechef.

– Det känns otroligt bra att lämna över ledarrollen till Stefan. Han förenar ett starkt entreprenöriellt driv med erfarenhet, kompetens och förståelse för investeringar och transaktioner. Han besitter även en bevisad förmåga att framgångsrikt bygga starka team. Stefan rekryterades in som partner för ett par år sedan, bland annat för att hjälpa till att leda bolaget i de strukturella processer som krävs i en stark tillväxtfas. Som vd kommer Stefan fortsätta tillväxtarbetet samtidigt som vi intensifierar våra investeringar inom bostäder, samhällsfastigheter och logistik, säger Rickard S Dahlberg.

– NREP är ett av Nordens mest spännande bolag, som under Rickards ledning i Sverige har byggt en solid plattform för tillväxt samt attraherat drivna medarbetare med passion att utveckla företagets roll som fastighetsinvesterare. Att ta det svenska ledarskapet i ett så framgångsrikt bolag tillika en av Nordens mest respekterade fastighetsinvesterare gör man med ödmjukhet för historien och med respekt för förväntningarna på framtiden, säger Stefan Wallander.



Rickard S Dahlberg blir inom bolaget och kommer ha ökat fokus på strategiska relationer, joint ventures och att utveckla investeringsstrategier.

