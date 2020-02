NREP rekryterar från Atrium Ljungberg och Magnolia

Joanna Berg och Dennis Söderlund. Bild: NREP

Bolag NREP utökar nu sin bostadssatsning genom att växa teamet. Bolaget rekryterar Joanna Berg och Dennis Söderlund som båda har mångårig erfarenhet av affärs- och bostadsutveckling. De kliver in i rollen som affärsutvecklingschefer, med ansvar för olika geografiska marknadsområden.

Under det senaste året har NREP intensifierat sin satsning på bostäder. Fastighetsinvesteraren har idag närmare 900 lägenheter i produktion och ambitionerna

är fortsatt höga. Inom de närmaste åren är målsättningen att växa exponentiellt och bygga en stor bostadsportfölj bestående av moderna bostäder med stort hållbarhetsfokus. Som ett led i satsningen stärker nu NREP upp sitt team och rekryterar Joanna Berg och Dennis Söderlund. Både Joanna Berg och Dennis Söderlund ansluter som affärsutvecklingschefer och kommer ansvara över olika geografiska delar av marknaden.

– Vi ser ett växande behov av kvalitativa bostäder i främst våra storstadsregioner och NREP vill bidra till att möta denna bostadsbrist. Därför är vi oerhört glada och stolta över att Joanna och Dennis har valt att bli en del av vårt team där de kommer att utgöra en viktig del i vår stora satsning på bostäder. Deras långa erfarenhet av både affärs- och bostadsutveckling är precis vad vi letat efter och vi önskar dem varmt välkomna till NREP, säger Rickard Langerfors, ansvarig för bostäder på NREP.



Joanna Berg har lång branscherfarenhet och har bland annat jobbat på Riksbyggen och Järntorget. Hon kommer senast från Atrium Ljungberg där hon har varit ansvarig för uppbyggnaden av deras affärsområde Bostad.

– NREP är ett av Nordens mest spännande bolag varför det kändes som en självklarhet för mig att ansluta till deras bostadssatsning. Jag är ödmjuk inför uppgiften och ser fram emot att tillsammans med övriga teamet driva på utvecklingen av morgondagens moderna och hållbara bostäder, säger Joanna Berg.



Från Magnolia Bostad värvas Dennis Söderlund där han var affärsutvecklingschef. Han har en gedigen erfarenhet inom branschen och har tidigare även arbetat på Riksbyggen och HSB.

– Jag ser fram emot att bidra till NREPs arbete med att möta bostadsbristen genom att utveckla bostäder med hög kvalitet och gediget hållbarhetsfokus. Där ligger NREP i framkant och det är med stor tilltro till satsningen som jag ansluter till teamet, säger Dennis Söderlund.

