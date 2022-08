Bild: Istock

Norska oljefonden tappade 14,4 procent under första halvåret

Ekonomi/Finansiering Norska oljefonden redovisar en avkastning på -14,4 procent under första halvåret, efter en avkastning på 14,5 procent under 2021. Fram till den sista december 2021 hade fonden innehav i 19 noterade svenska fastighetsbolag.

Nedgången under första halvåret motsvarar -1 680 miljarder norska kronor. Avkastningen var 1,14 baspunkter bättre än jämförelseindex.



Investeringarna i aktier levererade en avkastning på -17,0 procent medan ränteplaceringarna gav -9,3 procent. Avkastningen för onoterade fastighetsinnehav blev 7,1 procent medan onoterat inom förnybar energiinfrastruktur gav en negativ avkastning på 13,3 procent.



– Marknaden har präglats av stigande räntor, hög inflation och krig i Europa. Aktieplaceringar har gått ner med så mycket som 17 procent. Teknikaktier har gått särskilt dåligt med en avkastning på -28 procent, säger Nicolai Tangen, vd för Norges Bank Investment Management som förvaltar fonden.



I slutet av juni var värdet på oljefonden 11 657 miljarder norska kronor, men sedan dess har värdet repat sig en hel del och under onsdagen var det uppe i över 12 300 miljarder norska kronor. Under första halvåret var 68,5 procent av portföljen investerat i aktier, 3,0 procent i onoterade fastigheter och 28,3 procent i räntor.



Tidigare i år gjorde Fastighetssverige en kartläggning av fondens innehav i noterade svenska fastighetsbolag, den kan du läsa här.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

