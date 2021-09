Nivika förvärvar selfstoragefastighet i centrala Göteborg. Bild: Nivika

Nivika förvärvar selfstoragefastighet i centrala Göteborg

Transaktioner Nivika har förvärvat en selfstoragefastighet till Mitt Lager i centrala Göteborg av Merx Fastighets AB.

Nivika bedriver selfstorageverksamhet i dotterbolaget Mitt Lager sedan 2016 och har idag elva anläggningar runt om i södra Sverige. Anläggningarna ligger antingen centralt placerade, eller utmed huvudleder i orterna och är lättillgängliga.



Som ett led i den fortsatta utvecklingen för Mitt Lager förvärvar Nivika, av fastighetsbolaget Merx Fastighets AB, fastigheten Tingstadsvassen 24:10 i Göteborg. Det är en strategisk investering för Mitt Lager, som tidigare har anläggningar längs kusten norr om Göteborg, som med denna affär tar klivet in i Göteborg.



Tingstadsvassen 24:10 färdigställdes så sent som 2017 och omfattar idag knappt 6 000 kvadratmeter bestående av kontor, höglager och hyrförråd för privatpersoner samt företag. Driftsbolaget Merx Storage AB ingår i transaktionen, anläggningen skall framåt utökas ytterligare med 3 450 kvadratmeter hyrförråd. Utbyggnaden kommer, i den existerande höglagerdelen, ske i etapper. Avsikten är att verksamheten på sikt kommer att integreras med Mitt Lager.



Niclas Bergman, vd för Nivika kommenterar;

– Förrådsfastigheten kommer att bli den största och mest centrala anläggningen i Göteborg med sitt läge mitt på Ringön. En lättillgänglig förrådsfacilitet för alla de som flyttat in och skall flytta in vid Backaplan, Kville, Wieselgrensplatsen, Karlastaden, Södra Älvstranden och i Centralen-området.



Säljarens rådgivare har varit Länsförsäkringar Kommersiellt och Jan Andréasson tillsammans med Morris Law genom Per Nylander och Racine Ashjari.

