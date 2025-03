Jennifer Andersson. Bild: Mipim och Niam

Niam-vd:n på Mipim för att locka internationellt kapital till Norden

Mipim Jennifer Andersson är vd på Niam, där hon började redan 2007. Hon har tidigare haft ledande positioner på Sappi Fine Paper North America och Wireless Lab samt började sin karriär på Goldman Sachs i New York och Houston. Hon har ett tydligt mål med sin närvaro på Mipim; hon ska träffa investerare och banker från hela världen som är intresserade av att investera i Norden. Hon ser också fram emot att medverka i ett panelsamtal med politiker om möjligheter på den nordiska marknaden.

Varför åker du till Mipim?

– Vi på Niam vill träffa våra befintliga investerare, potentiella investerare från hela världen, bankerna och vi är öppna för att prata med alla som vi kan göra affär med inom Norden.

Jag ska också träffa våra samarbetspartners som inte sitter i Stockholm. Det är givande att man kan åka till en plats och träffa ganska många på en relativt liten yta inom en kort tid.



Vad är det viktigaste du ska göra på Mipim?

– Det viktigaste är att träffa folk och ha många bra möten där vi diskuterar möjligheter.



Vad ser du mest fram emot på årets Mipim?

– Att prata med många som jag inte träffat på länge. Och att pejla av från folk om vad de tror kommer att hända under året båda på transaktions- och investeraresidan. Jag ska också vara med i ett panelsamtal med politiker om "Opportunities in the Nordic Market". Det är intressant att få höra vad de vill göra med stadsplanering etcetera.



Påverkas ditt jobb och din närvaro på Mipim på något sätt av oron i omvärlden och omvärldens förändrade syn på Sverige?

– Nej, jag tycker inte att världens syn på Sverige har ändrats ännu. Jag ska träffa och prata med många av våra partners under mars så det kommer att vara intressant att höra om de har en förändrad bild men just nu har jag inte märkt någon skillnad.



Vad ska man undvika på årets Mipim?

– Undvik att komma till Mipim utan planer eller inbokade möten. Även om Cannes är en trevlig stad så är det så att om man vill få ut det mesta så ska man redan ha bokat upp sig på möten. Därefter har man kanske lite fri tid med cocktails och mingel innan middag. På så vis får man träffa nya människor i en fokuserad mingelgrupp.



Vad får man inte missa på årets Mipim?

– Min panel!



Hur många gånger har du varit på Mipim?

– Inte så många, kanske fem–sju gånger.

