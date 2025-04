Linnèa Tegell och Jakob Öztomsuk. Bild: Newsec

Newsec förstärker teamet med två nyrekryteringar

Karriär Newsec förstärker sitt Capital Markets-team genom att rekrytera Linnèa Tegell som Associate Director och Jakob Öztomsuk som Associate, båda med bas i Stockholm.

Linnèa Tegell kommer senast från New Property. Med gedigen erfarenhet inom fastighetsrådgivning och bostadsutveckling kommer hon att spela en viktig roll i att vidareutveckla Newsecs erbjudande inom Capital Markets.



Jakob Öztomsuk har en Masterutbildning inom fastigheter från KTH och har under studietiden även varit antagen vid mentorskapsprogram hos Areim samt Cushman & Wakefield.

– Vi ser en fortsatt ökad aktivitet och efterfrågan på våra tjänster där vi genom Linnèa och Jakob ombord stärker vår position ytterligare. Deras erfarenhet och engagemang blir en stor tillgång för oss och våra kunder, säger Jakob Westin, Head of Capital Market East på Newsec.

Ämnen