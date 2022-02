Newsec får totalförvaltningsuppdrag för PP Pension

Newsec får förvaltningsuppdrag av PP Pension. Bild: Newsec

Bolag PP Pensions portfölj omfattar kontors- och bostadsfastigheter i Stockholm. Uppdraget innebär att Newsec tar ett helhetsansvar för ekonomisk, kommersiell och teknisk förvaltning samt drift.

Newsec har vunnit nytt uppdrag för PP Pensions fastighetsportfölj som omfattar bostads- och kontorsfastigheter om cirka 60 000 kvadratmeter i Stockholm och Solna.



Uppdraget innebär att Newsec tar ett helhetsansvar för ekonomisk, kommersiell och teknisk förvaltning samt drift.



Newsec Property Asset Management är idag näst störst i Europa, mätt i kvadratmeter under förvaltning. På bostadssidan förvaltar Newsec idag totalt 13 miljoner kvm bostäder.



– Vi ser fram emot att ta ett helhetsgrepp och att stötta PP Pension i att nå långsiktig och maximal avkastning.Vi arbetar med hållbarhet där ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande står i fokus, säger Eric Johansson, vd, Newsec Property Asset Management Sverige.



Newsec kommer att axla helhetsuppdraget från den 1 maj 2022.

