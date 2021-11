New Property hyr ut åt Sveaviken Bostad. Bild: New Property

Uthyrning New Property Retail & Develoment hyr ut i gatuplan i Sveaviken Bostads bostadsprojekt.

Sveaviken Bostad har inlett ett nära samarbete med New Property Retail & Develoment för att utveckla och strategiskt hyra ut gatuplanet i deras bostadsprojekt för att skapa en mix av hyresgäster som skapar värde och långsiktighet för kvarteret och området.

Kvarter 15 i Barkarbystaden omfattar totalt ett dussin lokaler, varav fyra lokaler New Property hyrt ut på två månader till starka aktörer med höga ambitioner. Tre av de nya hyresgästerna som öppnar upp redan till våren är Skandiamäklarna, Babas Burgers och Timeless Clinic’s skönhetssalong.

– Vi är väldigt nöjda med att kunna erbjuda ett trevligt och välkomnande gatuplan i vårt bostadskvarter i Barkarbystaden. Det täta samarbete vi startat med New Property fungerar utmärkt och vi ser fram emot att fortsätta det i våra kommande projekt – bland annat stora stadskvarter i Nyköping respektive Enköping, säger Carl Saidac, operativ chef, Sveaviken Bostad.

– Att få vara med i tidiga skeden och påverka i rätt tid vad och hur som byggs för de långsiktiga hyresgäster som kommer skapa kvarters upplevelse är något vi älskar. Nu startar vi igång Enköping och Nyköping för att få fram bästa tänkbara produkt från början och ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Sveaviken Bostad, säger Sofia Petzelius, vd och partner, New Property Retail & Development.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

