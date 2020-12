We Land i Helsingfors. Bild: JKMM Arkitekter

NCC startar bygget av We Land i Helsingfors

Bygg/Arkitektur NCC börjar bygga det nya kontorskonceptet We Land i området Ruoholahti i Helsingfors under december. Projektet har som mål att klassas som Outstanding, vilket är den högsta rankingen i miljöcertifieringssystemet Breeam.

– Vi vill förvandla Ruoholahti-området till ett av Helsingfors mest attraktiva områden och vi är glada att vi nu kan börja bygga denna moderna och hållbara kontorsbyggnad, säger Petri Bergström, chef för NCC Property Development i Finland. Ruoholahti är ett kontorsdistrikt med 19 000 arbetsplatser och cirka 20 procent av de huvudkontor som ligger i Helsingfors. NCC har planerat We Land-konceptet i samarbete med Helsingfors Stad och arkitektfirman JKMM Arkitekter samt tillsammans med företag och hyresgäster i området. En blivande hyresgäst i We Land är Deloitte, som kommer att flytta sitt finska huvudkontor hit under 2023, när området ska vara klart. Uthyrningsgraden är för närvarande 29 procent.



We Land omfattar 14 våningar ovan mark och tre våningar under markytan, med totalt 18 000 kvadratmeter kontorslokaler, 1 700 kvadratmeter restaurangområde, 190 parkeringsplatser med laddstolpar och parkering för 450 cyklar. Byggnaden ligger bredvid det snabbväxande Jäkäsaari-området och Helsingfors internationella västra hamn Länsisatama.



Byggnaden är designad med målet att nå den högsta möjliga Breeam-rankingen Outstanding, vilket blir första gången för NCC i Finland och bland de första av sådana byggnader i Finland. Breeam Outstanding är ovanligt i byggbranschen även internationellt. Rumsutformning, materialval, tjänster, kommunikationsvägar till och drift av We Land görs enligt principen “Så grönt som möjligt".

