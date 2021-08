Westfield Mall of Scandinavia. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Mio öppnar i Westfield Mall of Scandinavia

Uthyrning Mio öppnar butikskoncept på 1 000 kvadratmeter i Westfield Mall of Scandinavia.

Efter en framgångsrik öppning i Nacka Forum fortsätter partnerskapet mellan Mio och Unibail-Rodamco-Westfield med en etablering till hösten i Westfield Mall Of Scandinavia. I ett lättillgängligt läge på entréplan i Westfield Mall of Scandinavia kommer Mio flytta in och hysa ett mindre, numera beprövat, koncept på cirka 1 000 kvadratmeter.

– I Nacka Forum låter vi hela sortimentet vara köpbart även om det inte är fysiskt på plats och det har visat sig vara ett spännande koncept som våra kunder har uppskattat. Att nu få fortsätta partnerskapet med Unibail-Rodamco-Westfield och få flytta in i en av Sveriges modernaste köpcenter känns helt rätt, säger Mios vd Björn Lindblad.



Mio har i dag tio butiker i Stockholmsområdet samt en varuutlämning i Slagsta och det nya butiksformatet är tänkt att ta Mio närmare kunden.

– Vi tror på Westfield Mall of Scandinavia och med mixen av fysisk butik och e-handel kan du beställa en säng direkt efter fotbollsmatchen på Friends Arena och få med dig sängkläderna direkt vid köptillfället. Vi vill göra det enklare för kunderna att skapa hem att trivas i och vara stolta över och för att bli Sveriges destination för möbler och inredning blir denna pusselbit oerhört viktig, säger Björn Lindblad.

– Det är väldigt roligt att i dag kunna meddela att Mio etablerar sig hos oss i Westfield Mall of Scandinavia! Vi ser fram emot att i höst kunna erbjuda våra kunder en bredare mix av möbler och inredning upplevt i en fantastisk fysisk kundupplevelse från en av Sveriges största aktörer inom området. Mio är verkligen i framkant både när det kommer till arbetet med att hitta synergier mellan den digitala och fysiska handeln, samt de viktiga hållbarhetsfrågorna, säger Sofia Rundström, centrumchef för Westfield Mall of Scandinavia.

