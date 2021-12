Tomas Beck. Bild: Cromwell Property Group

Mileway tecknar hyresavtal på knappt 30 000 kvadratmeter

Uthyrning Mileway, det ledande bolaget i Europa inom last mile logistikfastigheter, meddelar i dag att de har tecknat tre hyresavtal som omfattar närmare 30 000 kvadratmeter med befintliga kunder som behöver mer yta.

Det första avtalet omfattar totalt 11 500 kvadratmeter i Östra Hamnen, tre kilometer norr om centrala Malmö, tecknat med INR, Iconic Nordic Rooms - en svensk återförsäljare av exklusiva badrum. Det nya avtalet innebär att INR förnyar sitt befintliga hyresavtal på 8 000 kvadratmeter och tar ytterligare 3 500 kvadratmeter i anspråk i en angränsande byggnad. Mileway förvärvade fastigheten tidigare i år och kommer, som en del av avtalet, att uppgradera lokalerna med LED-belysning och nytt golv, samt modernisera ytorna för kontor, matsal och showroom.



Det andra avtalet innebär att SVEA Renewable Solar, den största solcellsinstallatören i Sverige och ett snabbväxande företag, tar ytterligare 1 600 kvadratmeter i besittning strax norr om Göteborg, längs E6:an. Efter utökandet av yta, kommer bolaget att hyra totalt 3 500 kvadratmeter av Mileway.

Det tredje avtalet innebär att Crosby Group, en global koncern för lyft-, rigging- och materialhanteringsutrustning, utökar sina lokaler i Växjö med 2 500 kvm till totalt 16 000 kvadratmeter genom att ta upp all återstående yta av fastigheten Krysspricken 2. Detta innebär att fastigheten nu är fullt uthyrd till en och samma kund på ett 10-årigt hyresavtal.



Tomas Beck, Country Director Nordics:

– Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att växa genom att ge dem utrymme nära de samhällen de betjänar. Vad dessa nya avtal visar är att företag över hela Sverige och i olika branscher, är på jakt efter mer utrymme för att möta den ökande efterfrågan på sina varor eller tjänster. Det är fantastiskt att kunna uppfylla deras önskemål genom att tillhandahålla lokaler av hög kvalitet.



Mileway har snabbt ökat sin närvaro och antalet last mile fastigheter i Sverige. Mileway tillgodoser nu kundernas lokalbehov över hela landet via mer än 160 fastigheter på totalt 1,6 miljoner kvadratmeter och har dedikerade medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

