Magnolia tecknar 15-årigt förskoleavtal i Sundbyberg

Uthyrning Magnolia Bostad tecknar ett 15-årigt hyresavtal med Tellusbarn i Sundbyberg för en förskola avsedd för cirka 75 barn. Förskolor och skolor har blivit en allt viktigare del av Magnolia Bostads verksamhet och ingår i flertalet av de stora stadsutvecklingsprojekt som bolaget arbetar med.

Detta blir det andra hyresavtalet för en förskola som tecknas med Tellusbarn, det första tecknades för Åkersberga i Österåkers kommun. Förskolan som nu är aktuell kommer byggas i Sundbyberg och ligger i markplan i ett hyresrättshus. Lokalerna kommer att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Projektet, som är ritat av Lindberg Stenberg Arkitekter, har ägnats stor omsorg kring detaljer och material.



Förskola och skola är en viktig del i Magnolia Bostads utveckling av nya stadsdelar. Bostadshyresgäster önskar närhet till förskola och skola för en fungerande vardag. Magnolia Bostad lägger därför stor omsorg vid utformning och placering av förskolor och skolor i sina stadsutvecklingsprojekt.



– Tellusbarn i Sverige AB ser fram emot att få kliva in i Sundbybergs kommun och kunna erbjuda fler barn en bra start i livet. Det här blir vår andra förskola som vi arbetat fram tillsammans med Magnolia Bostad och vi ser fram emot fler givande samarbeten, säger Bijan Fahimi, vd för Tellusbarn i Sverige AB.



Förskolan i Sundbyberg utgör totalt cirka 775 kvadratmeterr ljus BTA och har en gård med främsta målet att vara en utvecklande miljö för barnen. Här finns odlingslådor och sittplatser under pergolan samt en avgränsad småbarnsdel med bland annat sandlåda och lekhus. Ett större trädäck finns för samlingar, uppträdanden, ateljé med mera. Det finns också områden med en lite vildare karaktär som innehåller en balansbana, klätterlek, rutschkana och lekbuskage. Gården utformas med många naturnära material där trä spelar den största rollen. Barnen har även möjlighet att nyttja en gemensam yta i området som uppmuntrar till fysisk rörelse och med planteringar där växtval planerats för ökad biologisk mångfald. Byggstart planeras till slutet av 2020 och förskolan har planerad verksamhetsstart 1 januari 2023.



– Vår satsning på förskola och skola har under den senare tiden vuxit i betydelse och utgör en mycket viktig del i våra stadsutvecklingsprojekt. Det finns ett stort behov i kommunerna och genom vårt kunnande och vår kompetens vill vi bidra till bättre lärmiljöer, säger Catrin Viksten, chef Samhällsfastigheter på Magnolia.

