Logicenters tecknar hyresavtal med Schenker

Schenker hyr 25 000 kvadratmeter av Logicenters. Bild: Logicenters

Uthyrning DB Schenker är Logicenters nya långsiktiga hyresgäst i finska Nurmijärvi. Det globala transportföretaget har skrivit avtal på 25 600 kvadratmeter och flyttar in när fastigheten står klar under 2023.

Under sommaren 2021 förvärvade Logicenters markyta i finska Nurmijärvi på hela 51 000 kvadratmeter där bolaget vill utveckla modern logistik. Nu står det klart att logistikfastighetsaktörens moderna anläggning fått sin första hyresgäst i Schenker Oy, det finska dotterbolaget till den världsledande leverantören av globala logistiktjänster för industri och handel. Ett långsiktigt hyresavtal har skrivits med Logicenters om att hyra hela fastigheten med en total yta på 25 600 kvadratmeter.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna DB Schenker till vår nya anläggning i Nurmijärvi, bara 20 minuter från centrala Helsingfors. Fastigheten erbjuder kundanpassade lösningar med modern logistik enligt Logicenters ambitiösa miljömål, säger Jarkko Äikää, Commercial Manager på Logicenters.



Fastigheten, Ilvesvuorenkatu 8, kommer att stå färdigbyggd under det andra kvartalet 2023 och kommer vara hållbarhetscertifierad som BREEAM Very Good. Anläggningen kommer dessutom erbjuda geotermisk energi och solenergi från takbaserade paneler.

– Vi är väldigt glada över att börja arbeta med Logicenters. Den nya lagerbyggnaden kompletterar vårt närliggande Ilvesvouri-lagret, som togs i drift 2012. Tillsammans bilder dessa två lager vårt huvudentreprenadlogistiknav på 50 000 kvadratmeter i huvudstadsregionen där vårt fokus ligger på moderna, effektiva och hållbara anläggningar, säger Petteri Nurmi, vd för Schenker Oy.



Nurmijärvi är en del av huvudstadsregionen i Finland och ligger belägen på en strategisk plats med närhet till såväl den internationella flygplatsen Helsingfors-Vanda som Europavägen E12. I området huserar redan aktörer som DB Schenker och platsen erbjuder goda kommunikationer till både Helsingfors och Tammerfors.

