Logicenters rekryterar vd till polska satsningen

Søren Rodian Olsen, ny vd för Logicenters i Polen. Bild: Logicenters

Karriär Logicenters har rekryterat Søren Rodian Olsen i rollen som vd i Polen. Han har lång erfarenhet av den polska fastighetsmarknaden och kommer senast från rollen som Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield. På Logicenters kommer han att leda samt utveckla bolagets portfölj på den polska marknaden där man har planer på att utöka sin närvaro exponentiellt under kommande år.

Tidigare i sommar stod det klart att Logicenters, tillsammans med NREPs spjutspets inom kundorienterade bostäder, expanderar bortom de nordiska gränserna ut till norra Europa – med Polen som första land. För att stötta expansionen på den polska marknaden har Logicenters därför nu rekryterat Søren Rodian Olsen som ska ansvara för att utveckla logistikfastighetsaktörens verksamhet i landet. Han kommer senast från Cushman & Wakefield och har 19 års erfarenhet inom den polska fastighetsmarknaden.

– Jag vill varmt välkomna Søren till Logicenters-teamet, där han dessutom blir vår allra första rekrytering i Polen. Søren har sina rötter i Norden vilket gör att han har förståelse för hur hållbarhet är ett ämne som skiljer oss från många andra delar av norra Europa. Det, kombinerat med hans mångåriga erfarenhet av att jobba inom fastighetssektorn på den polska marknaden gör mig övertygad om att han är rätt person att befästa Logicenters närvaro i landet samt säkerställa vår tillväxt under kommande år, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.



Logicenters har ambitiösa planer på att göra ett intryck på den polska logistikmarknaden inom ESG och hållbarhet. Under de närmaste tre åren har logistikfastighetsaktören för avsikt att äga och utveckla uppemot 1 000 000 kvadratmeter logistikyta i Polen. Och precis som i Norden kommer Logicenters fastigheter i Polen att vara framtidssäkrade och kännetecknas av hållbarhet och kvalité.

– Det känns oerhört spännande att få leda Logicenters etablering i Polen. Att få ansluta till en så framgångsrik och värdedriven aktör som Logicenters är något jag är mycket stolt inför. Nu ser jag fram emot att bidra till att vi blir det självklara logistikfastighetspartnern i Polen genom att hitta bra lösningar för potentiella kunder och hjälpa våra befintliga kunder att växa med oss, säger Søren Rodian Olsen, Managing Director på Logicenters i Polen.

