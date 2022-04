Logicenters bygger Nordens största takbaserade solcellspark i Bålsta. Bild: Logicenters

Bygg/Arkitektur Logicenters gör en rekordstor satsning på förnybar energi och nu påbörjas bygget av Nordens största takmonterade solcellsanläggning i Bålsta strax utanför Stockholm. Solcellsfälten upptar en yta på 80 000 kvadratmeter.

Redan för tre år sedan påbörjades bygget av Logicenters anläggning i Bålsta som planeras vara i drift år 2023. Fastigheten blir en av Europas största logistikfastigheter där Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag, kommer att vara långsiktig hyresgäst.



Nu har även avtal tecknats mellan Logicenters, Dagab och leverantören Solkompaniet om att bygga Nordens största takbaserade solcellspark. Takytan är 104 000 kvadratmeter varav solcellsfälten upptar cirka 80 000 kvadratmeter – en av de största solcellsparkerna i hela Europa. Det motsvarar elva fotbollsplaner.

– Vår rekordstora satsning på förnybar energi är för oss en självklar del i att uppnå våra högt uppsatta hållbarhetsmål med en CO2-neutral verksamhet. Logicenters har för närvarande drygt 20 anläggningar med installerade solcellsanläggningar, en siffra som vi håller på att fördubbla genom pågående kunddialog. Vi är väldigt stolta och glada över detta samarbete som är en riktig solskenshistoria. Den här solcellsparken blir verkligen kronan på verket på en av Europas mest moderna fastighetsanläggningar, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.



Den takbaserade solcellsparken kommer att omfatta 16 553 bifacial-paneler som har dubbelsidigt aktiva solceller och är av hög kvalitet vilket säkerställer en extra lång hållbarhet. Anläggningen förväntas ge en årlig produktion på cirka 7 880 MWh, vilket motsvarar 1000 varv runt jorden för en elbil.

– Våra stora satsningar på solenergi är en del av den större gröna omställning som vi driver för att skapa ett mer hållbart matsystem. Tillgången till mer förnybar energi i samhället är avgörande för att kunna bromsa klimatförändringarna i tid, säger Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef.



Upplägget är snarlikt ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement), där Axfood åtar sig att köpa all den el som produceras under de närmaste 25 åren medan installation, drift och skötsel hanteras av Logicenters genom Solkompaniet. Axfood har även möjlighet att sälja vidare eventuell överskottsproduktion.

