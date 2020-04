Ottar 5. Bild: Kungsleden

Kungsleden tecknar fem nya avtal i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat fem nya hyresavtal i Västerås omfattande cirka 2 200 kvadratmeter kontorsyta. Avtalen, som avser de centralt belägna fastigheterna Ottar 5, Lorens 14 och Mimer 5, löper över fyra till fem år och motsvarar ett årligt hyresvärde om drygt 5,9 miljoner kronor.

– Västerås är en av våra prioriterade tillväxtregioner och vi arbetar aktivt med att utveckla våra fastigheter för befintliga och nya hyresgäster. Det är mycket glädjande att vi nu kan hälsa två nya hyresgäster välkomna och även förlänga relationen med befintliga hyresgäster, säger Mats Eriksson, regionchef Västerås/Mälardalen på Kungsleden.



De nya hyresgästerna är vårdbolaget DBI som hyr 460 kvadratmeter i Lorens 14 och Schysst käk Sverige som flyttar in på 242 kvadratmeter kontor i det toppmoderna nya konceptet B26 i Mimer 5. Joliv hyr 439 kvadratmeter i Ottar 5 för sin verksamhet inom IT-stöd till vård- och omsorgssektorn. Vidare utökar IT-konsultbolaget CGI sin kontorsyta till 226 kvadratmeter i Ottar 5, och revisions- och rådgivningsföretaget KPMG anpassar sina 856 kvadratmeter kontorsyta i Lorens 14.

– Vi har haft kontor i fastigheten under en lång tid och uppskattar både huset och läget. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Kungsleden nu när vi hade behov av att anpassa våra kontorsytor, säger Per Sundberg, ansvarig för Real Estate på KPMG.



Melkerhuset (Ottar 5) har en uthyrningsbar yta om 20 405 kvadratmeter och en uthyrningsgrad om 95 procent. Skrapan (Lorens 14) har en uthyrningsbar yta 26 067 kvadratmeter och i samband med uthyrningarna en uthyrningsgrad om 98 procent. Den uthyrningsbara ytan i Mimer 5, där B26 ingår, omfattar 88 201 kvadratmeter är nu uthyrd till 94 procent.



Västerås är Sveriges sjätte största stad med mycket goda kommunikationer till Stockholm och inom Mälardalen. Kungsleden är stadens största kommersiella fastighetsägare med 575 000 kvadratmeter kontor, handel och industri/lagerlokaler i Västerås.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

