Kilenkrysset säljer 51 300 kvadratmeter mark i Rosersberg till Prologis

Transaktioner Kilenkrysset Sthlm säljer 51 300 kvadratmeter stort markområde inom Stockholm Nord Logistikcenter, Rosersberg, Sigtuna Kommun till Prologis. Markområdet som affären avser innefattar fastigheterna Rosersberg (del av) 11:122, Rosersberg 11:156 och Rosersberg 11:157 och är ibland de sista markområdena som finns tillgängliga på området.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Prologis till ytterligare en etablering inom Stockholm Nord Logistikcenter. Att vi båda delar samma passion och synsätt kring exploatering av attraktiva distributionscenter är någonting som varit av betydande faktor genom hela affären. Ska bli spännande att följa deras framtida utveckling säger Annika Persson, vd och ägare Kilenkrysset Sthlm.



Planen är att marken kommer att bebyggas med en 20 000 kvadratmeter stor byggnad som byggs på spekulation. Byggprojektet går under namnet Rosersberg DC4 och beräknas vara färdig för inflyttning i december 2023. Hela byggnationen byggs i enlighet med BREAAMs "Very Good"-standard. Därtill klimatkompenseras nybyggnationen via organisationen Cool Earth som skyddar hotad regnskog. Projektet kommer att stärka Prologis närvaro ytterligare, i Norden såväl som i Sverige och i den strategiskt viktiga Stockholmsregionen. Prologis har förutom detta förvärv 34 högkvalitativa lagerlokaler och distributionscenter i Norden.

– Med den här affären stärker vi ytterligare vår position i det mest attraktiva logistikområdet norr om Stockholm. Transaktionen mellan Kilenkrysset Sthlm och Prologis baserades på en gemensam värdering av våra roller på marknaden och vi ser fram emot kommande strategiska möjligheter tillsammans säger Caroline Nirberg, capital deployment & leasing director, Prologis Norden.



DLA Piper har varit Prologis juridiska rådgivare.



Advokatfirman Glimstedt har bistått Kilenkrysset Sthlm med legal rådgivning genom hela transaktionen, med delägaren och advokaten Frida Gullstrand som ansvarig för Glimstedts team.

