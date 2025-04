Intea köper i Västerås. Bild: AG Arkitekter

Intea tillträder häktesprojekt i Västerås

Transaktioner Samtliga villkor för fullföljande av förvärvet av häktesprojektet i Västerås är nu uppfyllda och tillträde har skett den 7 april 2025.

Intea ingick i oktober 2024 avtal med K2A och SBB om förvärv av det nya häktet i Västerås som är under uppförande åt Kriminalvården. Förvärvet var villkorat av bland annat sedvanliga myndighetsgodkännanden och samtliga tillträdesvillkor har nu uppfyllts.



Hyresavtalet löper med en hyrestid om 20 år från färdigställande. Det årliga hyresvärdet baseras på nedlagda kostnader i projektet och uppskattas i nuläget uppgå till cirka 225 miljoner kronor varav 84 miljoner kronor bashyra med 85 procents KPI-indexering och resterande del icke indexerad annuitetsbaserad årlig tilläggshyra om cirka 141 miljoner kronor som löper under den initiala hyrestiden.



Underliggande fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 620 miljoner kronor utan avdrag för latent skatt. Hittills nedlagda kostnader i projektet uppgår till cirka 240 miljoner kronor. Inteas återstående investering beräknas uppgå till cirka 2,2 miljarder kronor. Projektet beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet år 2028.

