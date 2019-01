Inflyttat och klart hos Logicenters i Odense

Publicerad den 15 Januari 2019

Anders Østergaard Hansen, Investment Manager på Logicenters, och den nya anläggningen.

Bygg/Arkitektur I april signade Logicenter avtal om 21 000 kvadratmeter med GASA Group i Odense. Nu har hyresgästen flyttat in i den nya anläggningen.

Logicenters fortsätter att utöka sin logistikportfölj. I april 2018 signerades ett kontrakt avseende utveckling och förvärv av en ny modern logistikanläggning i danska Odense. Nu är den 21 000 kvadratmeter stora fastigheten klar och hyresgästen GASA Group flyttar in med sin verksamhet. Totalt består fastigheten av 11 200 kvadratmeter terminal, 6 200 kvadratmeter lageryta och 3 600 kvadratmeter kontor.



– Utvecklingen av den nya fastigheten har gått snabbt och vi är stolta över anläggningens moderna specifikationer. Med ett bra strategiskt läge i Danmark passar den väldigt bra in i vår logistikportfölj. Nu blir det väldigt spännande att följa GASA Group:s verksamhet i fastigheten och vi kommer självklart att fortsätta stötta dem som en långsiktig ägare, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head, Logicenters.



Fastigheten är belägen på Logistikvej 4 i Odense, Danmark. Platsen är strategiskt vald då Odense ligger centralt placerat i Danmark samt ligger nära GASA Groups leverantörer. Positionen ger enkel tillgång till både väg E20 till Köpenhamn och väg E45 till Tyskland.



– Det har varit ett nöje att ansluta sig och stötta GASA:s engagerade projektledare under anläggningens utvecklingsprocess. GASA har varit mycket samarbetsvilliga och professionella under processen, och såg tillsammans med entreprenören Dansk Halentreprise till att projektet kunde lämnas över snabbare än planerat, säger Jesper Kyhl Gudmann, Project Director på Logicenters.



– Vi är väldigt nöjda med att flytta till våra nya moderna lager- och kontorslokaler. Det är en briljant arbetsmiljö för våra anställda och stöttar dessutom vår tillväxt. Vi uppskattar också samarbetet med Logicenters under byggnationsfasen och ser fram emot ett fortsatt samarbete med en långsiktig fastighetsägare, säger Claes Riber, Group CFO på GASA Group.

