Indiska fortsätter att satsa i Luleå och Skellefteå

Uthyrning Med nya förutsättningar för sin fortsatta tillväxtresa satsar modekedjan Indiska i centrala Luleå och Skellefteå. Fastighetsägaren Diös och det nya ägarbolaget har tecknat nya hyresavtal för Strand galleria i Luleå och butiken på Nygatan i centrala Skellefteå. I båda städerna fortsätter verksamheten som innan ägarbytet med kedjans välkända butikskoncept.

I november klev Färna Invest AB in som nya ägare av Indiska. Namnet på det nya ägarbolaget, Indiska 1901, är en vink till modekedjans historia – år 1901 lades grunden för vad som idag är Indiska. När modekedjan nu tar ett omtag är det bland annat viktigt att finnas fysiskt representerade över hela landet. I både Luleå och Skellefteå – städer som beskrivs som nav för den gröna omställningen i norra Sverige – är butikernas närmsta framtid säkrad.

– Vi är väldigt glada över att fortsätta samarbeta med Indiska i både Luleå och Skellefteå. Båda städerna är under utveckling och vår uppgift är att skapa förutsättningar för butiker och annan urban service som stärker helhetsupplevelsen av våra stadskärnor, säger Sandrina Zetterström, affärsutvecklare retail, Diös.



– Det händer mycket i städerna Skellefteå och Luleå, och Indiska vill självklart vara en del av den resan och kunna fortsätta inspirera med både mode och inredning säger Johanna Trouvé, Head of Store Operations, Indiska.

