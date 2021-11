Robert Johansson. Bild: Hifab

Hifabs CFO lämnar

Karriär Robert Johansson har meddelat att han beslutat att lämna sin roll som CFO på Hifab för nya utmaningar. Nu inleds processen för att tillsätta en ny CFO samtidigt som Robert Johansson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden.

Robert Johansson lämnar Hifab senast under maj 2022.



– Robert har gjort ett fint arbete för Hifab under sin tid som CFO. Han har stärkt bolagets finansiella organisation och styrning och har under det senaste året varit ytterst delaktig i att hantera effekterna som pandemin haft på verksamheten. Jag vill rikta ett varmt tack till honom och samtidigt gratulera hans nya arbetsgivare till en stark rekrytering. En process för att rekrytera en ny CFO kommer att inledas omgående, säger Karin Annerwall Parö, vd för Hifab.



– Jag har trivts väldigt bra på Hifab men jag har landat i att det är dags för nya utmaningar inom teknologi och hållbarhet, säger Robert Johansson.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

